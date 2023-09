É a história que domina a atualidade noticiosa no Brasil. Antony, jogador que representa o Manchester United, está a ser acusado pela ex-namorada Gabi Cavallin de a ter agredido física e verbalmente.

Numa altura em que o atleta brasileiro está agora a ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu desconvocar o Antony das partidas frente à Bolívia e Peru.

Ao conhecido jornalista Leo Dias, Gabi Cavallin reagiu à decisão da CBF, confessando sentir-se satisfeita.

"Sinto que a justiça está a começar a ser feita", começou por dizer a DJ e influenciadora.

"Acho que tudo acontece no momento certo, acredito que depois dos áudios onde o mesmo [Antony] me pede desculpa por ter me agredido, a CBF se tenha sensibilizado e foi extremamente profissional em afastá-lo, dando a devida atenção ao caso, que é grave", disse ainda Gabi.

Vale lembrar que o caso foi tornado público depois de o site UOL ter publicado fotografias e vídeos com ameaças que terão sido feitas por Antony à ex-namorada.

O jogador, no entanto, já negou tudo e garante que "jamais" praticou violência física.