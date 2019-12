A preparar-se para ser mãe pela segunda vez, de uma menina que se vai chamar Eva, Thais Carla surpreendeu os que a seguem no Instagram com uma fotografia onde surge sem roupa. Uma partilha que serviu ainda para a dançarina desabafar sobre esta fase da sua vida, revelando que não está a ter uma gestação fácil.

"A Eva está a crescer aqui dentro de mim, e junto com ela várias emoções diferentes e sentimentos diversos, as dores começaram a aumentar e os enjoos continuam", começou por escrever na legenda da imagem, explicando de seguida que já falou com outras mulheres que lhe disseram que sofreram com os mesmos sintomas na segunda gravidez.

"Tenho que trabalhar, cuidar da casa, manter a autoestima, e continuar a acreditar em mim mesma e é nestas horas que a nossa saúde mental tem que estar bem para aguentarmos esta luta diária. Eu estou bem, mas enviem-me forças meninas", rematou.

Recorde-se que a ex-dançarina de Anitta - que está no quinto mês de gestação - já é mãe de uma menina, a pequena Maria.

