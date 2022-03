Nuno Machado, que se tornou conhecido do público após ter participado no reality show da TVI 'Casa dos Segredos', foi um dos portugueses que se ofereceram para combater na guerra da Ucrânia.

Antes da partida, Nuno fez algumas declarações à CNN: "Estamos à espera dos passaportes, porque vamos com algum enquadramento legal. Não queremos ser tratados como mercenários, [queremos] entrar no país e fazer o que é preciso ser feito lá. Queremos ser tratados como voluntários, porque aí levamos enquadramento legal. Estamos ligados com pessoas da embaixada, com papéis assinados, para conseguirmos ir legalmente", afirmou.

A acompanhar Nuno Machado, evidencia ainda o canal de informação, irão mais cinco ex-militares portugueses e um ex-militar ucraniano. Antes da partida, o grupo fez questão de reunir material de proteção militar, medicamentos e comida para apoiar as tropas no terreno.

Nuno Machado é um dos seis ex-militares que se prepara para combater na Ucrânia© Instagram - Nuno Machado

Recorde-se que Nuno entrou na 7.ª edição da 'Casa dos Segredos', em 2018, na altura apresentada por Manuel Luís Goucha.

