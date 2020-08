A ex-concorrente de 'American Idol', Gabby Barrett, vai ser mãe. A cantora, de 20 anos, anunciou que está grávida do primeiro bebé em comum com o marido, Cade Foehner. O casal prepara-se para dar as boas-vindas a uma menina.

Uma notícia que foi destacada na página de Instagram da artista, este domingo, onde mostrou a sua 'barriguinha' ao partilhar duas imagens de uma sessão fotográfica que fez para a revista People.

Por sua vez, o companheiro, de 24 anos, também não resistiu em partilhar a novidade com os seus seguidores.

Perante as partilhas, foram muitos os que recorreram à caixa de comentários para dar os parabéns ao casal.

