Luís Nascimento, ex-concorrente que se tornou conhecido do público após participar no reality show da TVI - 'Casa dos Segredos', vive uma fase muito feliz da sua vida.

Na sua página de Facebook este revelou que vai ser pai pela primeira vez.

"Hoje completo os 32 anos e a melhor prenda de aniversário está a caminho", escreveu na publicação onde surge ao pé da companheira, Teresa Ferraz, cuja barriguinha já se nota.

Recorde-se que Luís participou na quarta edição do programa da qual se sagrou vencedor. Este chegou a namorar com Joana Diniz, que conheceu na 'casa mais vigiada do país', mas o relacionamento chegou ao fim em 2015.

