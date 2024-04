Catarina Miranda tem sido a grande protagonista da atual edição do 'Big Brother'. A concorrente de 25 anos tem uma postura polémica e intensa, o que a leva a ser adorada por muitos e odiada por tantos outros.

Nas redes sociais, Tiago Rufino manifestou-se acerca do facto de Catarina ter sido salva das nomeações na emissão especial de ontem, dia 3 de março. O ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' acabou por criticar os espectadores e, também, a decisão da TVI de fazer várias edições seguidas.

"Estava aqui a ver um pouco e realmente o Big não é para quem tem uma boa convivência com quase todos na casa e sim para quem é difícil de conviver, geralmente são esses que ganham! O público vai pela emoção e não pela razão", fez notar inicialmente o vencedor da 'Casa dos Segredos 7'.

"Agora é só entrar num jogo sendo completamente insuportável, virar todos contra si, e esperar que o público fique com pena. E pior, é ver pessoas que criticam esse jogo em algumas pessoas, mas defendem em outras! Quando têm um favorito ele pode fazer tudo errado que existe sempre uma desculpa... se for outro concorrente a fazer o mesmo não tem! Isto de haver muitas edições seguidas dá nisto", concluiu Tiago, com críticas também a Catarina Miranda.



© Instagram/Tiago Rufino

