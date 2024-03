Eva Mendes deixou a carreira para segundo plano para se concentrar nas filhas, Esmeralda, de nove anos, e Amada Lee, de sete, e não se arrepende de tal decisão.

"Foi algo óbvio [para mim]", afirmou ao marcar presença no 'Today', esta terça-feira, dia 26 de março, acrescentando que se sente uma "sortuda" por poder passar mais tempo com as filhas.

E são precisamente as meninas a razão para ser mais seletiva no que ao trabalho diz respeito, optando por projetos que lhe permitam estar mais perto de casa.

Uma decisão que foi apoiada pelo companheiro e pai das meninas, o também ator Ryan Gosling. "Foi quase como um acordo não-verbal. Do género: ele vai trabalhar e eu vou trabalhar, mas aqui", explicou.

O acoro garante que pelo menos um dos dois estará sempre com as meninas, como relata ainda o E! News.

