Além de ter prometido uma doação para ajudar perante os incêndios que continuam a devastar Los Angeles, Eva Longoria meteu as 'mãos na massa' e decidiu ir fazer voluntariado.

De acordo com o Daily Mail, a atriz uniu forças com a National Day Laborer Organizing Network, This Is About Humanity e outrso voluntários para ajudar a dar apoio à comunidade, na quarta-feira.

Eva Longoria foi vista a preparar caixas com bens essenciais e a dar apoio aos trabalhadores que estão a ajudar com limpezas dos locais afetados. Aliás, a própria atriz arregaçou as mangas e também ajudou a limpar árvores caídas na rua.

Mais tarde, relata ainda o Daily Mail, esteve com colegas voluntários, a quem deu abraços e mostrou o seu apoio.

