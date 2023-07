Eva Longoria exibiu as curvas com o fato de banho cor de rosa que usou enquanto fazia praia em Marbella, Espanha, no domingo.

A atriz, de 48 anos, foi 'apanhada' a desfrutar de momentos de descanso com o marido, Jose Baston, de 55 anos, e o filho, Santiago Enrique, de quatro.

Nas fotografias que foram destacadas pelo Page Six, e que estão também a circular nas redes sociais, podemos ver a atriz a brincar com o filho e a caminhar na praia.

Veja algumas imagens nas publicações abaixo:

