Eunice Muñoz foi esta segunda-feira internada no Hospital de Santa Cruz, em Carnaxide, de acordo com o noticiado pela TVI24.

Recorde-se que a atriz portuguesa regressou este ano ao teatro, de onde estava afastada desde 2012. Encontra-se a fazer a digressão da peça 'A Margem do Tempo', de Franz Xaver Kroetz, ao lado da neta, Lídia Muñoz.

A atriz nasceu a 30 de julho de 1928, na Amareleja, no Baixo Alentejo.

Em 2015, recebeu o Prémio Carreira da Academia Portuguesa de Cinema e o TNDM produziu '74 Eunices - Homenagem a Eunice Muñoz'. A Presidência da República distinguiu-a como Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada (1981), com o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (1991) e com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (2011).

