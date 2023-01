Bárbara Norton de Matos está cada vez mais ativa nas redes sociais e decidida a partilhar com os seguidores as suas experiências de vida e desabafos.

A atriz deu aos fãs oportunidade de lhe colocarem algumas questões e foi confrontada com a seguinte: "para os problemas emocionais, já ponderaste recorrer a um psicoterapeuta"?

Sem qualquer tipo de preconceito, Bárbara revelou que já recorre à psicoterapia há vários anos.

"Eu faço terapia. E acho que fazer devia ser um direito de toda a gente, porque acho mesmo importante. Acho que devia fazer parte do plano de saúde, porque realmente é muito caro. Eu, com seguro, pago 50 euros por consulta", disse, notando que gostaria de ter mais consultas do que as que tem atualmente.

"Havia imenso preconceito sobre ir ao psicólogo ou fazer algum tipo de terapia. Acho que agora já mudou um bocadinho e ainda bem. Acho mesmo importante e fez muita diferença na minha vida", terminou.

Leia Também: Bárbara N. de Matos explica por que queria arrendar quarto a estrangeira