Depois de terem sido partilhadas imagens da conversa entre Zulmira Garrido e a nora Maria Rocha, entrevista transmitida no 'Júlia', Sara Norte acabou por recordar a irmã Beatriz e falar da relação com o padrasto.

"Vou falar, mais uma vez, do meu caso. Durante anos, eu e o meu padrasto não nos dávamos bem - aquelas coisas de criança, de eu não aceitar o novo namorado da minha mãe. Realmente, quando a Beatriz ficou doente a primeira vez nós tornámo-nos grandes amigos", partilhou a atriz no 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras.

"Quando Beatriz morreu nós chegámos a falar que a grande herança dela foi juntar a família, acabar com as guerras que eram parvoíces. Hoje em dia, o João é mesmo o meu melhor amigo. É a quem eu ligo a contar as alegrias e as tristezas. Foi a maior herança que ela deixou", completou.

