A estrela de 'This Is Us', Susan Kelechi Watson, disse, este sábado, que está “solteira”. Informação que chega cerca de um ano depois de revelar que estava noiva do ator e ativista Jaime Lincoln Smith.

Nas stories da sua página de Instagram, a atriz, de 38 anos, - que interpreta Beth Pearson na série da NBC - comemorou a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de 2020 e acabou por revelar informações sobre a vida pessoal.

"Pensava que ficar solteira seria a única coisa memorável que aconteceria para mim este ano", escreveu, segundo o Page Six.

Recorde-se que foi em setembro do ano passado que Watson revelou que estava noiva de Jaime.

