Chaeyoung, um dos membros do grupo de K-pop Twice, pediu desculpas depois de usar uma t-shirt que continha o símbola da cruz suástica, avança o The Guardian.

A peça de roupa que a artista, de 23 anos, usou, continua uma imagem de Sid Vicious, baixista dos Sex Pistols, onde este exibia o referido símbolo.

Após partilhar a fotografia na sua página de Instagram, onde conta com 8.6 milhões de seguidores, a artista acabou por apagá-la, fazendo um pedido de desculpas.

"Peço as mais sinceras desculpas por não ter percebido, causando preocupação. Irei prestar a mais absoluta atenção no futuro de maneira a evitar que situações como esta se voltem a repetir", garantiu.

Vale notar que não foi a primeira vez que uma personalidade do mundo do K-pop gerou polémica por causa desta questão. Em 2018, os agentes dos BTS também fizeram um pedido de desculpas depois de um dos membros surgir com um boné que continha o símbolo popularizado durante o regime nazi.

