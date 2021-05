Jason Bigs ficou conhecido no mundo do cinema após ter integrado o elenco do filme 'American Pie', que estreou em 1999. O ator norte-americano fez uma publicação na sua conta de Instagram onde recordou precisamente a trama, fazendo ver aos seguidores que o tempo passa rápido.

"Queres sentir-te velho? Aquele miúdo que f**** uma tarte completou 43 anos hoje", afirmou numa publicação feita esta quinta-feira, dia 13 de maio, no Instagram.

Bigs referiu-se a uma mítica cena do filme na qual é apanhado a ter relações sexuais com uma tarte de maçã.

