Elma Aveiro completa mais um ano de vida no próximo fim de semana, dia 10 de março, e a data vai ser celebrada junto do irmão Cristiano Ronaldo.

Mas antes da partida para os Emirados Árabes, mais precisamente para o Dubai, Elma Aveiro comemorou antecipadamente a data com a filha, Eleonor Caires, e um grupo de amigos no Seventh Brunch, como revela o comunicado enviado às redações.

"Já que a minha filha não me vai poder acompanhar, aproveitámos para ter um momento único as duas", disse a irmã de CR7.

De seguida, partilhou ainda: "Estou muito feliz por ir passar o meu aniversário perto do Cristiano, mas não posso deixar de festejar com a minha família e amigos que estão cá em Lisboa. Um brunch é sempre um momento agradável e não imaginava um melhor plano para este momento, com aqueles que mais gosto num sítio que me diz tanto".

