Tomou lugar na noite deste domingo, em Los Angeles, a estreia do filme 'The Tender Bar', realizado por George Clooney. Ben Affleck foi uma das personalidades a marcar presença e não escapou a algumas questões sobre o romance com Jennifer Lopez.

Radiante com o namoro, o ator não escondeu que se sente numa fase particularmente especial. "Estou muito feliz. É uma fase muito feliz da minha vida. A vida é boa", afirmou.

Além da vida amorosa ser um mar de rosas, o ator sente-se também "grato" pela fase profissional que vive, nomeadamente por ter feito parte desta produção de George Clooney.

"Amo este filme. Trabalhar com o George foi muito prazeroso. É uma fase da minha carreira que é surpreendentemente frutífera. Estou muito grato", rematou.

Leia Também: J.Lo e Ben Affleck trocam beijos apaixonados nas ruas Nova Iorque