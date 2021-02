Inês Castel-Branco usou a sua conta de Instagram para tecer variadíssimos elogios às atrizes que integram o elenco da nova série da RTP1 - 'Até que a vida nos separe'.

"Quando comecei a trabalhar há 20 anos atrás entrei na NBP e havia uma foto da Rita Loureiro gigante e super ruiva. Do mesmo tamanho do talento dela. Parecia uma daquelas divas do cinema clássico e lembro-me de olhar e pensar que um dia queria ser assim", começa por contar Inês.

Estreou hoje a série 'Até que a vida nos separe' que ela protagoniza e a sensação é a mesma. Um dia queria muito ser assim", nota.

A atriz elogia ainda Madalena Almeida, Isabela Valadeiro, Henriqueta Maia, Teresa Madruga e Custódia Gallego.

"Que me perdoem os meus colegas masculinos (Dinarte... suspiro) mas estas mulheres merecem hoje uma ovação. E a cereja no topo do bolo é a série ser escrita por três homens e realizada por outro, o Manuel Pureza. E ser tão certeira no tema, nas relações ou ralações, nos casamentos e divórcios, nas trompas que são só nossas mas afinal têm o nome dum homem. E os rasgos de criatividade surpreendentes. E a luz. E... fogo. Estou emocionada. Parabéns a todos", completou.

