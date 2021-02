O famoso concurso que ocupa o fim das tardes da RTP1, 'O Preço Certo', continua a conquistar os portugueses.

O programa "lidera com melhor marca do ano", tendo-se aproximado dos 1,5 milhões de telespectadores no seu melhor momento, dá conta o site Zapping.

O formato - que é apresentado por Fernando Mendes já há quase 20 anos - "reteve uma média fidelizada de um milhão e 186 mil espectadores", como acrescenta ainda o site.

Destacando a emissão desta terça-feira, 'O Preço Certo' conseguiu ficar com o primeiro lugar, depois seguiu-se a SIC e o terceiro lugar ficou para a TVI. No entanto, destaca, "os dados apresentados são provisórios, da responsabilidade da CAEM/GfK, e podem sofrer alterações".

