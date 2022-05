Luciana Abreu enfrenta dias desafiantes desde que ficou afónica. Apesar de não ter deixado de trabalhar, a atriz e apresentadora da SIC confessa que sente um enorme cansaço, que apenas tem sido aliviado com os "mimos" das filhas.

Esta terça-feira, partilhou nas redes sociais imagens que parecem ter sido registadas por uma câmara de vigilância e nas quais aparece deitada na companhia das gémeas Amoor e Valentine, de quatro anos.

"Estou afónica há quase duas semanas, a trabalhar nestas condições e altamente medicada, tão mas tão cansada, e tão feliz. Apresento-vos as minhas enfermeiras particulares, que não me poupam de mimos", escreveu na legenda do vídeo.

As gémeas nasceram do casamento, entretanto terminado, com o gua turístico Daniel Souza. A artista é ainda mãe de Lyonce Viiktórya, de 11 anos, e Lyannii Viiktórya, de 10, ambas fruto do relacionamento com Yannick Djaló.

