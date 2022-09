Foi através de uma publicação que fez na sua página de Instagram que Luísa Sobral partilhou um curto vídeo do festejo do 35.º aniversário.

A cantora completou mais um ano de vida no domingo, 18 de setembro, e escreveu na rede social: "Tenho uma família maravilhosa, uma equipa que adoro, um disco quase a sair e do qual me orgulho muito".

Mas não ficou por aqui e contou: "Estou a pouco tempo de começar o nosso novo projeto de família: viver numa quinta com a nossa horta, o nosso pomar e os nossos animais".

"Muito obrigada a todos vocês que seguem a minha música e que contribuem para que eu aos 35 me sinta mais feliz do que nunca", destacou ainda.

Leia Também: Luísa Sobral mostra rara fotografia. Cantora juntou os quatro filhos