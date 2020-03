Em casa, na sequência do isolamento aconselhado pelas autoridades no âmbito da pandemia da Covid-19, António Raminhos tem vindo a aproveitar o tempo para partilhar com os seguidores das redes sociais momentos divertidos.

Ainda esta terça-feira, dia 17, o comediante publicou um engraçado vídeo na legenda do qual afirma: "Estou a ficar maluco...".

Melhor do que explicar é mesmo ver...

