São muitas as pessoas em alerta por causa da chegada do coronavírus a Portugal e do aumento do número de infetados a cada dia que passa. No meio do alarme constante houve um fenómeno que surgiu e com o qual António Raminhos brincou: a corrida ao papel higiénico.

A propósito disto, o comediante publicou esta segunda-feira, dia 16, um vídeo na sua conta de Instagram onde brinca com o assunto com uma das filhas.

No momento em que esta se encontra na casa de banho, Raminhos troca o papel higiénico por notas de 20 euros.

Apesar do assunto ser abordado com leveza, a verdade é que há um importante alerta a fazer. O governo aconselha todas as pessoas a fazerem as suas compras dentro da normalidade, uma vez que não está previsto declínio do abastecimento dos supermercados.

