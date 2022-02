Prefere ler o livro para depois assistir ao respetivo filme ou recusa-se a ler a obra quando sabe que existe uma adaptação cinematográfica? Quando lemos, 'apenas' podemos visualizar e imaginar. Já o filme não nos concede essa liberdade, acabando por limitar a nossa imaginação.

São várias as adaptações ao cinema que, de acordo com muitos críticos, não conseguiram ser tão boas quando os livros que as originaram. No entanto, existem sempre as exceções às regras.

Clique na galeria e fique a conhecer os filmes que foram considerados melhores que os livros que os originaram.

