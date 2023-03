Rita Pereira, como é habitual, tem mostrado na sua página de Instagram algumas imagens do novo destino de férias. A atriz está agora em Singapura com o companheiro, Guillaume Lalung, e mostrou um episódio em particular que viveu no país.

Junto de um vídeo que mostra um artista de rua, a atriz escreveu: "E é por situações como esta que não me identifico com nenhuma religião. Este senhor disse-me que eu tinha de ir tapar os joelhos. Depois olhei à minha volta e vi imensos homens de calções".

"Porquê?! Porque é que as mulheres têm de tapar-se todas e os homens podem vestir o que quiserem?? Respeito. Não concordo", acrescentou. Veja na galeria o vídeo que mostra o homem a dizer à atriz para tapar a referida parte do corpo.