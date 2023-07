O momento inesperado que Cristina Ferreira, Cláudio Ramos e Manuel Luís Goucha viveram em direto na emissão especial 'Festas de Verão', que foi para o ar na quarta-feira, continua a dar que falar.

Em causa está a resposta de um convidado, presente em estúdio, que deixou todos pasmados e levou Goucha a dizer: "Foi a coisa mais ordinária que ouvi".

Tudo começou quando Cristina Ferreira resolveu brincar com o bigode de um convidado, que estava em estúdio para dançar com o rancho folclórico do qual faz parte.

"Esse bigodinho também é muito à frente", atirou a comunicadora, sem esperar a resposta que lhe foi dada.

"Não é um bigode, é um coça virilhas", disse o jovem, deixando os três apresentadores a rir às gargalhadas.

O vídeo que registou o momento continua a correr as redes sociais e já levou Cristina Ferreira a reagir. "Dos momentos mais inesperados da vida televisiva", disse ao partilhar as imagens.

© Reprodução Instagram/ Cristina Ferreira

