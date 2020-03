Depois do sucesso que convidados especiais como Isabel Silva ou Marisa Cruz têm feito nas galas de domingo do 'Dança Com as Estrelas, a TVI decidiu fazer uma aposta especial neste sentido. No próximo programa, o número de convidados passa de um para quatro.

Olívia Ortiz, Madjer, Aurea e Marisa Liz são os convidados especiais anunciados pela estação de Queluz de Baixo.

Não sabemos, para já, se todos vão estrear-se a dançar no formato, mas é certo que pelo menos Olívia Ortiz vai mostrar-nos os seus dotes.

