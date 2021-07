Depois de mais de uma década a trabalhar na SIC, Ana Rita Clara tem estado afastada da televisão, mas 2021 reservou-lhe uma mudança inesperada que promete desafiá-la em várias vertentes.

Em junho foi anunciada como a mais recente contratação da estação de Queluz, onde desempenha funções enquanto senior advisor do canal TVI Ficção. Em conversa com o Fama Ao Minuto, Ana Rita Clara contou, com entusiasmo, os pormenores sobre este novo desafio.

Como surgiu o convite para ir para a TVI?

Surgiu na sequência do interesse e aquisição do programa de televisão e série documental que criei e na qual também sou produtora e apresentadora. Desde esse momento que iniciámos uma relação de admiração mútua e de vontade de criar e fazer acontecer.

Apresentou à estação a série documental que está a produzir há cerca de um ano? O que nos pode revelar sobre esse projeto?

Posso revelar que é dos projetos mais marcantes que vivi até hoje. Pelo facto de o ter criado em plena pandemia e pela mensagem e manifesto que pretende dar às pessoas. E, sobretudo, pelas lições de vida constantes que retiro em cada filmagem, em cada episódio. Pretendia que este fosse um programa que exaltasse uma televisão de proximidade, mas ao mesmo tempo, que apresentasse uma narrativa, edição e visual modernos, com ambiente cinematográfico. Neste momento, continuamos em filmagens e faltará depois pouco tempo para estrear na TVI.

O que fará em concreto enquanto senior advisor?

Estou muito feliz e honrada com este novo desafio, onde estou como gestora do canal TVI Ficção para renovar e potencializar este canal tão interessante. Consolidar a sua linha de programação, criar formatos novos, olhar o futuro e revelar tudo aquilo que o ecossistema de ficção tem de melhor. Estes são alguns dos pontos de ação.

Estando especificamente ligada à TVI Ficção, com que olhos vê a ficção nacional de hoje em dia?

Acompanho a ficção nacional desde o início e conheço-a como público e profissionalmente como apresentadora e atriz. É uma ficção que tem vindo a crescer, a amadurecer e evoluído muito. Existe já uma identidade e sobretudo um querer ir mais além. Nas histórias, narrativas e enredos, nos meios, nos públicos. Temos realmente muito talento na ficção nacional.

Esteve na SIC durante 16 anos e uma década à frente do formato ‘Faz Sentido’. Como encarou esta oportunidade?

Aprendi muito ao conduzir e apresentar um formato diário durante quase 10 anos, dando-me oportunidade de crescer e ganhar uma solidez no meu trabalho. Mas a vida é feita de mudanças e mudar é positivo e transformador. Este novo desafio deixa-me muito feliz e honrada e vai ao encontro da minha permanente vontade de ir mais além, de criar, de ajudar à mudança e agarrar novos caminhos.

A luta pelas audiências está cada vez mais renhida. Essa questão preocupa-a?

São questões inerentes à profissão e ao meio. Existe sempre a vontade de alcançarmos determinados objetivos. Mas penso que o mais importante e, sobretudo nesta fase, será a consolidação do que existe e de surpreender com a renovação. A aposta será sempre na qualidade do conteúdo e na inovação. E um profundo interesse e respeito por todos aqueles que veem televisão e acompanham a ficção.

Como foram as reações do público?

Foram ótimas. Recebi muitas mensagens, telefonemas a darem-me os parabéns desta minha nova fase. Fiquei muito feliz.

Sente que esperam vê-la num outro registo?

Sim, e também eu queria sair da minha zona de conforto neste novo formato que criei. Estou desejosa de ver as reações do público a este programa que me diz tanto.

Aos 42 anos, como descreve este momento enquanto mulher, mãe e profissional?

Um momento único, em que a experiência se une à juventude. E uma eterna e boa inquietação para evoluir, como pessoa e profissional.

O Caetano tem perceção das mudanças que estão a acontecer na vida da mãe?

Temos uma relação linda e muito próxima. Falamos de tudo e eu vou explicando naturalmente e aos poucos essas mesmas mudanças. O Caetano compreende muito bem o lugar do trabalho e desta minha paixão na minha vida, assim como depois temos os nossos momentos em que só existe tempo para o meu filho.

Ana Rita Clara com o filho, Caetano, de quatro anos© Instagram

Quando é que o público vai voltar a vê-la na televisão?

Neste momento estamos em filmagens para o programa novo. Estará para breve a estreia.

Além do regresso ao pequeno ecrã, está a preparar mais novidades?

Sim, estamos sempre a criar projetos novos na minha plataforma digital, no anaritaclara.pt. O programa online 'ARC Na Cozinha' é um sucesso e estamos já na 2ª temporada de exibição e o público tem reagido de forma incrível!

Leia Também: Ana Rita Clara radiante com mudança para a TVI: "Criar novos rumos"