Ana Rita Clara foi esta sexta-feira anunciada como a nova contratação da TVI, assumindo no canal TVI Ficção as funções de consultora sénior. Depois do comunicado da estação que oficializou as boas-vindas à apresentadora, foi a própria quem reagiu à mudança através de uma publicação nas redes sociais.

"A vida é realmente uma estrada fascinante. Cheia de mudanças e desafios. É com muito prazer e felicidade que posso finalmente partilhar convosco esta grande novidade e uma nova fase da minha vida", começou por dizer.

"O convite para consultora sénior da TVI Ficção deixa-me muito grata, forte, empenhada e motivada para ajudar na inovação, na visão, renovação e no crescimento deste canal tão especial e do próprio Grupo Media Capital, que em mim acreditou e em quem eu também tanto acredito. Chego com muita vontade de criar novos rumos e de ajudar nesse sentido já existente", continuou.

Radiante, Ana Rita Clara frisou que este novo desafio a deixou "muito feliz", sobretudo fazê-la "sentir em casa".

Leia Também: Ana Rita Clara é a nova contratação da TVI