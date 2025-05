"Sempre tive pena dele, porque acho que ele não saiu com vontade. Foi levado a sair da família real por vários motivos e acho que tem profunda tristeza por não estar perto da família", começou por afirmar Cristina Ferreira ao comentar no 'Dois às 10' o casamento de Harry e Meghan Markle.

A recente entrevista do príncipe, em que este mostrou vontade de reconciliar-se com a família, esteve em debate na rubrica 'Conversas de Café' do programa matutino.

"É claro que alguns membros da minha família nunca irão perdoar-me por ter escrito um livro. É claro que nunca irão perdoar-me por muitas coisas. Mas... Eu gostaria muito de uma reconciliação com a minha família", disse Harry, manifestando vontade de voltar a ter relação com o pai - já que não sabe se a morte do rei Carlos III estará próxima.

"Acho que ele tem um medo profundo que o pai morra e não tenham as pazes feitas", considerou Cristina Ferreira.

"Ele deixou-se enganar por uma mulher por quem se apaixonou e fez com que ela permitisse fazer isto", continuou. "Acho que eles não pensaram bem, nem quando saíram nem quando fizeram tudo o que fizeram a seguir, o documentário, a entrevista".

"Acho que este casamento um dia vai acabar, porque ele vai culpá-la de tudo o que lhe aconteceu", rematou a apresentadora.

