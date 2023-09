O príncipe Harry prepara-se para viajar para Dusseldorf, na Alemanha, onde decorre a edição deste ano dos Invictus Games, uma competição que arranca no próximo dia 9 de setembro e se prolonga até dia 16.

Este ano, os jogos - criados para veteranos de guerra que tenham ficado incapacitados durante o exercício das suas funções - terão uma importância especial para o seu fundador, o duque de Sussex, que vai celebrar o seu aniversário durante a competição.

Harry sopra 39 velas no próximo dia 15 de setembro e ainda não se sabe se fará alguma aparição ou discurso durante os jogos nessa data.

Meghan Markle estará com o marido nesse dia especial, uma vez que se sabe que chegará a Dusseldorf pouco depois de Harry. Não se sabe, no entanto, se os príncipes Archie e Lilibet irão viajar com a mãe e, portanto, se também estarão presentes no dia de aniversário do pai.

Leia Também: Amigo revela fotografia incrível do príncipe Harry