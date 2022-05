Marta Melro completou este fim de semana 37 anos e não podia estar mais feliz por celebrar a data nesta fase em que aguarda a chegada da primeira filha.

"37 anos com o melhor presente que poderia ter da vida. Este ano o festão é dentro desta barriga. O aniversário mais feliz", escreveu na sua página de Instagram.

Na mesma mensagem, a atriz aproveitou para deixar um recado aos amigos e familiares: "Vou estar ausente na próxima semana, por isso não fiquem amuados se levar uma eternidade a responder-vos, amo-vos na mesma".

Marta Melro prepara-se para dar as boas-vindas a uma menina, que se vai chamar Aurora. A bebé resulta do namoro com Paulo Vintém.

