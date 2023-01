Depois de regressar às redes sociais, após um período de afastamento, eis que Jani Gabriel aproveitou para responder a uma pergunta que se repetiu na sua caixa de comentários: "Estás grávida?".

"Sei que não fazem por mal e eu não fico incomodada com esta pergunta mas não, não estou grávida", começa por esclarecer.

"Esta é uma pergunta que devemos ter mais cuidado ao fazê-la pois não sabemos o que está do outro lado e em que momento a mulher se encontra.

"Há quem não queria ser mãe, quem não pense nisso para já pois está noutra fase de vida ou mulheres que não estão a conseguir por diversas razões e toda essa pressão pode causar consequências, por vezes apenas com uma pergunta ou insinuação", avisa ainda.



© Instagram - Jani Gabriel

Vale notar que, atualmente, Jani está solteira. A apresentadora terminou no ano passado a relação que mantinha com o médico veterinário André Santos. Antes disso, namorou também com o ator Rui Porto Nunes.

