A atriz partilhou com os fãs um carinhoso retrato do companheiro com as filhas.

Débora Monteiro e Miguel Mouzinho estão a viver uma fase radiante. Há uma semana que o casal deu as boas-vindas às filhas gémeas, Júlia e Alba. Uma notícia que não passou despercebida aos olhos dos fãs, amigos e familiares, e foram muitas as mensagens de carinho que os papás 'babados' receberam. Por isso, a atriz decidiu recorrer à sua página de Instagram para destacar que "estão todos bem", a viver uma fase única. "A quantidade de mensagens que tenho recebido a perguntar se estou bem, que não disse mais nada... É verdade, não disse mais nada porque estou nesta bolha de amor com a minha família. A minha família! É incrível poder dizer isto. Estamos todos bem, elas são lindas, muito, muito fofas e esta imagem deixa-me super vaidosa. Sou mesmo uma sortuda", escreveu na tarde desta quarta-feira, 15 de julho. Leia Também: Débora Monteiro partilha novas imagens das filhas gémeas Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram