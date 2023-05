Os fãs de Céline Dion haviam respirado de alívio depois de se ter sabido que a cantora, diagnosticada com a síndrome de Moersch-Woltmann, estava melhor. No entanto, as notícias agora divulgadas voltam a preocupar.

A artista canadiana, de 55 anos, cancelou todos os concertos da digressão que se preparava para dar ao longo deste ano. O The Mirror revela que a incapacidade de levar a cabo as 42 atuações que estavam já marcadas deixou Céline Dion "arrasada".

A doença de que sofre, que também é conhecida como síndrome de pessoa rígida, provoca espasmos musculares intensos, o que não permite que Dion se apresente em palco.

"Sinto muito por vos desapontar uma vez mais. Embora isto me parta o coração, teremos de cancelar tudo até que eu esteja realmente pronta para voltar aos palcos... Não vou desistir e mal posso esperar para ver-vos novamente", escreveu a cantora numa partilha feita no Twitter esta sexta-feira, dia 26 de maio.

O representante de Céline Dion acrescentou que a mesma continuará focada na sua recuperação e espera-se que o regresso aos palcos, caso tudo corra como esperado, aconteça em março de 2024.