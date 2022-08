Foi através das stories da sua página de Instagram que Vanessa Oliveira manifestou o seu desagrado com pessoas que estacionam o carro "fora dos riscos".

"Venho demonstrar a minha indignação para com as pessoas que estacionam fora dos riscos que estão marcados no chão, que me dão uns nervos... Depois as pessoas que realmente gostam de estacionar dentro dos riscos, não conseguem estacionar", começou por relatar a apresentadora.

"Aprendam a estacionar, que nervos que isto me dá!!! Tens riscos para estacionar dentro dos riscos e paras a meio... Não consigo entender", frisou de seguida.

Veja na galeria o vídeo onde Vanessa Oliveira mostra-se indignada com tal situação.