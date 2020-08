Neymar surpreendeu os seguidores ao partilhar, esta quinta-feira, nas stories da sua página de Instagram, uma fotografia em que aparece com um inalador. "Se cuida", escreveu na fotografia que não passou despercebida.

Entretanto, a revista Quem entrou em contacto com a assessoria do jogador brasileiro para comentar a imagem. Os representares do futebolista sossegaram os fãs e garantiram que "está tudo bem".

"É um tipo de procedimento normal de recuperação que todos os atletas do clube têm de fazer", explicaram. "Não é a primeira vez que ele faz", acrescentaram de seguida.

A revista destaca ainda que os jogadores têm tido todos os cuidados para evitar o contágio do novo coronavírus. "Os jogadores jogam e voltam para o hotel, sem contacto com ninguém. Eles fazem exames todos os dias", partilhou a assessoria.

