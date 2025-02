Cláudio Ramos surgiu esta terça-feira, 11 de fevereiro, na emissão em direto do programa 'Dois às 10', da TVI, com uma visível inflamação no olho esquerdo.

O apresentador surgiu no formato com o olho bastante inchado e lacrimejante. Na reta final do programa chegou mesmo a admitir, ainda que em tom de brincadeira, que estava com dificuldade em ver corretamente.

Uma vez que não existiu qualquer explicação sobre o seu estado de saúde, os fãs mostraram-se preocupados através das redes sociais.

"Está tudo bem com o Cláudio Ramos? Já ontem no direto reparei que tinha algo no olho esquerdo", comentou uma espetadora.

Cláudio Ramos volta à TV na noite desta terça-feira para conduzir o 'Especial' de 'Secret Story - Desafio Final'. Aparentemente, o comunicador estará com uma conjuntivite - inflamação da conjuntiva e da superfície interior da pálpebra.

Veja aqui imagens da emissão de hoje de 'Dois às 10'.

