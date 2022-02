Foi junto de algumas fotografias antigas e outras mais atuais que Agir assinalou o aniversário da mãe, Helena Isabel, na sua página de Instagram, este domingo, 6 de fevereiro.

As imagens chegaram ao lado de uma carinhosa mensagem, onde o humor não ficou de fora.

"Hoje esta jeitosa faz anos. Na casa dos 40, claro. Aquela mulher que, vendo-me no lixo, ao relento, me trouxe para casa e cuidou de mim até aos dias de hoje. A melhor mãe do mundo. Amo-te muito, mãezota", disse o cantor.

Leia Também: Aos 69 anos, Helena Isabel está a treinar para corrida no Jamor