Helena Isabel continua a dar provas que a idade é só um número. A atriz, de 69 anos, está a treinar para participar numa corrida organizada pela Fidelidade Seguros e, neste sentido, aproveitou para incentivar os seguidores à prática de exercício.

"Nunca é demais dizer: Importantíssimo alongar depois do treino! E também nunca é demais dizer: Importantíssimo treinar! A prática de desporto torna-nos mais fortes, mais ágeis, mais resistentes e mais saudáveis. Não só fisicamente, mas também... e muito importante, mentalmente! Tornamo-nos mais focados, mais entusiasmados, mais felizes", afirmou.

Após o concelho, a atriz frisou que está a "praticar" para 1.ª Corrida Multicare Vitality, que vai acontecer no próximo domingo, dia 10 de outubro, no Estádio do Jamor.

