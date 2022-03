Foi através de uma partilha na rede social Instagram que Gonçalo Diniz fez saber que nos últimos tempos tem lidado com uma situação menos positiva.

"Esta foto é para vocês gente boa e também hoje dedico aqui esta foto a todas as pessoas que quiseram prejudicar-me nos últimos tempos", declara o ator numa enigmática mensagem.

"Muito obrigado, não só não conseguiram como me atiraram para o grau de felicidade e para os projetos que aí vêm. Obrigado, de coração, se não fosse assim nunca ia entender com quem estava", atira, sem revelar mais pormenores sobre o que terá acontecido.

Às suas palavras, Gonçalo Diniz junta uma fotografia onde aparece no ginásio e com um enorme sorriso no rosto.

