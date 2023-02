A rubrica do Dr. João Espírito Santo no programa 'Dois às 10', na TVI, continua a mudar a história - e o sorriso - de muitas pessoas. A protagonista de hoje foi Cristina Oliveira, "uma mulher que aos 50 anos já passou por muito", conforme se destaca nas redes sociais do programa.

"Nasceu numa família humilde e numerosa, mas amor nunca faltou. Só que após a morte da mãe, a vida mudou... Violência doméstica, abuso sexual, falta de autoestima... e nem um dente seu na boca. Cristina sonhava em ter um novo sorriso, e o Dr. João Espírito Santo deu uma ajudinha", completa-se.

Após o tratamento dentário, Cristina ficou praticamente irreconhecível.

Ora veja:

