Foi com um enorme orgulho e sorriso no rosto que no final do programa 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 23, Cláudio Ramos revelou que a dívida ao banco de uma convidada, Sandra Veiga - que estava quase a perder a sua casa - tinha sido liquidada.

"A Sandra veio aqui com vergonha (…). Ia ficar sem a sua casa, porque a filha não pagou as prestações, casa que ela comprou. Tinha até ao fim do mês para deixar a sua casa", notou o comunicador.

"Hoje, graças à generosidade de quem nos vê todos os dias, a Sandra tem a sua casa paga. Uma pessoa liquidou a dívida da Sandra ao banco e só por isso já valeu a pena sairmos de casa e fazermos este programa", completa.

Veja o emocionante momento.

Leia Também: Cláudio Ramos sobre Cristina: "É minha colega, mas também diretora"