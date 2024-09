Um dos temas comentados na rubrica 'Conversas de Café' do programa 'Dois às 10' desta quinta-feira, dia 19, foi o alegado término da relação de Isabel Figueira com Luís Santos, conforme adiantado no programa 'Passadeira Vermelha'.

Abordando o assunto, Cinha Jardim notou que nos seus anteriores relacionamentos também teve "arrufos", alguns chegando a envolver pessoas de fora, com quem o ex-marido se envolveu.

Ao confirmar que chegou a confrontar essas pessoas, Cristina confessou: "Nunca iria pedir satisfações a ninguém. Até porque a outra pessoa não tem a ver".

Veja aqui o momento.

Leia Também: Trabalho e... mais trabalho: Assim têm sido os dias Cristina Ferreira