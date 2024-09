Com uma agenda cheia de projetos, Cristina Ferreira não tem tido mãos a medir. Todas as manhãs apresenta o 'Dois às 10' ao lado de Cláudio Ramos. As noites estão ocupadas pelos especiais do reality show 'Casa dos Segredos', que começou na passada semana, assim como os serões de domingos, quando acontecem as galas.

Tendo isto em conta, não admira que os seus dias sejam sobretudo passados em estúdios, salvos raros momentos.

É precisamente isto que se pode ver numa partilha feita pela apresentadora na sua página de Instagram.

"Coisas destes dias", notou.

Veja as imagens na galeria.

