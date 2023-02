"Minha linda família unida para sempre". Foram estas as palavras que Jessica Simpson começou por escrever na legenda das fotografias captadas no aniversário do pai, Joe Simpson, que completou 65 anos.

"Estou orgulhosa de nós por tudo o que realizamos de forma não convencional com pura honestidade. Amo cada um de vocês exatamente como são", acrescentou de seguida, assinalando publicamente e carinhosamente a data especial.

Nas imagens é ainda possível ver o marido de Jessica, Eric Johnson, e a filha Maxwell, de dez anos. O casal tem também em comum os pequenos Ace, de 9 anos, e Birdie, de 3.

