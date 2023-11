Depois de ter deixado uma mensagem no Instagram, Ana Hickmann esteve no seu programa 'Hoje em Dia', da RecordTV, na segunda-feira, e manifestou-se sobre as recentes notícias.

"Queria aproveitar para agradecer o carinho e o apoio de todos. Está a ser um momento difícil para mim, para o meu filho, para a minha família, mas eu ainda não estou pronta para falar a respeito. E assim que estiver pronta, estiver um pouco mais forte, prometo trazer tudo aquilo que está aqui dentro do meu coração. De verdade, como eu sempre fui com todos. Um beijo grande. Obrigada a todos", disse no final da emissão.

De recordar que esta semana está a ser marcada, no Brasil, com as notícias de que a apresentadora terá apresentado uma queixa de violência doméstica contra o marido, Alexandre Correa.

