Foi através das stories da sua página de Instagram que Inês Martins, do 'Casados à Primeira Vista', mostrou uma mensagem que recebeu sobre o seu corpo e que não lhe passou despercebida.

"Olá, Inês. Gosto muito de ti, mas estou a falar para o teu bem. Acho que estás mesmo a engordar a olhos vistos e terás que fazer alguma coisa por ti, pela tua saúde, sobretudo", pode ler-se na referida mensagem que mereceu a resposta da ex-participante do programa da SIC.

"Quando é que passámos a achar que temos legitimidade para dizer ao outro o que tem de fazer com o seu próprio corpo? Isso é válido para peso, tatuagens, intervenções estéticas… Amores, cuidem do vosso corpinho e deixem que os outros cuidem do deles como bem entenderem", reagiu Inês Martins.



© Instagram_inesmargaridamartins

