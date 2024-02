A partir da próxima segunda-feira, dia 12 de fevereiro, poderá acompanhar a novela brasileira 'Escrava Mãe' na RTP1.

Lançada pela Record em 2016, a novela conta com o português Pedro Carvalho no elenco, projeto que o ator considerou ser "muito gratificante".

"Trabalhei com colegas que todos nos habituámos a ver em novelas brasileiras como Zezé Motta, Jayme Peryard, Luiza Tomé, Bette Coelho, entre tantos outros. A nível técnico trabalhámos em cidades cenográficas enormes, muitas delas fazendas reais e até um navio negreiro foi construído em estúdio", fez notar o artista em declarações à estação pública portuguesa.

'Escrava Mãe' foi premiada com o Emmy de Melhor Novela em 2016. A produção conta a história de "um português, Miguel Sales, que chega ao Brasil em busca de descobrir quem matou o seu pai e os mistérios que envolvem a sua família". Miguel acaba por se apaixonar pela escrava Juliana, personagem interpretada por Gabriela Moreyra.

Este foi o primeiro projeto de Pedro Carvalho no Brasil, e logo como protagonista. Agora a residir neste país, o ator já tem no currículo várias outras participações em novelas brasileiras de sucesso, tais como 'O Outro Lado do Paraíso', 'A Dona do Pedaço' e, mais recentemente, 'Fuzuê'.

