Herman José criou uma canção para apelar ao voto nas eleições legislativas do próximo domingo, dia 30 de janeiro.

O tema foi apresentado na mais recente emissão do programa do ator e humorista na RTP 1, 'Cá Por Casa', e realça a opinião de que é "essencial votar, mesmo infetado" com a Covid-19.

Ainda não ouviu esta canção? Eis o vídeo abaixo:

